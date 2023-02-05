ريال مدريد يعلق على مواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية

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علق الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي فوزا غاليا مساء السبت، أمام سياتل الأمريكي بهدف لمحمد مجدي أفشة، في الدقيقة 88 من زمن الشوط الثاني، بالمباراة التي أقيمت بربع نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب الأهلي موعدا مع ريال مدريد، بنصف نهائي كأس العالم، في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وكتب ريال مدريد عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "منافسنا في نصف نهائي كأس العالم للأندية هو الأهلي".

وألتقى الأهلي مع ريال مدريد مرة واحدة من قبل في عام 2001 في مباراة احتفالية الفوز بلقب نادي القرن.

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