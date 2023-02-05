 لافروف يصل العراق في زيارة تستغرق يومين - بوابة الشروق
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لافروف يصل العراق في زيارة تستغرق يومين

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 9:04 م
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية فإنه من المنتظر أن يجري لافروف، غدا الاثنين، محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الوزراء محمد السوداني، والرئيس عبداللطيف راشد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس وزراء العراق الأسبق، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وسيبحث الوفد الروسي المرافق للافروف مع المسئولين العراقيين ملف النفط والغاز، ووضع الشركات الروسية، وكذلك التسليح.

وسيكون العراق النقطة الأولى في جولة لافروف، ثم يقوم بزيارة إلى مالي وموريتانيا والسودان.

يشار إلى أن آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للعراق كانت في عام 2019.

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