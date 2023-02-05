قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن جميع النسخ الخاصة بمؤلفه «الإمام الشافعي»؛ نفذت جميعها من معرض الكتاب، مضيفا: «ملحقتش ولا نسخة ليا أشتريها.. ووعدوني بضخ المزيد من الكتب».

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء السبت، أن نسبة الإقبال على شراء الكتب وعدد رواد معرض الكتاب بالأمس؛ لا يمكن أن يتصوره عقل على حد وصفه، وذلك على الرغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي أثرت على ارتفاع أسعار الكتب.

وتابع الجندي: «يوم أمس علامة فارقة في حياتي، كشف لي عن مقدار محبتي في قلوب الناس»، لافتا إلى استقبال الجمهور لزيارته بالعناق والتقاط الصور التذكارية وطلب الدعاء والمشورة.

وأشار إلى أن عدد رواد المعرض بالأمس أثناء زيارته؛ تجاوز النصف مليون زائر، معقبا: «كنت ذاهب مع أحفادي وخفت عليهم من الزحام الشديد، الطرق كانت مغلقة».

وأكد أن عددا كبيرا من دور النشر؛ راعت الأحوال الاقتصادية للمواطنين؛ بإجراء تخفيضات هائلة على الكتب، مناشدا وزارة الثقافة؛ بمد فترة معرض الكتاب، نظرا لحجم الزخم والحشد الا محدود الذي يحظى به المعرض.

وأضاف أنه من واقع زيارته بالأمس؛ تكشف له أن الشعب المصري يقرأ ويشتري الكتب «بنهم».