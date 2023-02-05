السيطرة على 7 حرائق بأماكن متفرقة في الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على 7 حرائق بأماكن متفرقة بنطاق المحافظة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، 7 بلاغات منفصلة تفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وشقة سكنية بالعمرانية ، وشقة سكنية بالهرم ، وشقة سكنية بشارع حنفي خليفة بالطالبية ، وشقة سكنية بشارع كمال شحاته ببولاق الدكرور، وشقة سكنية بشارع أحمد خطاب بأرض اللواء في العجوزة ، وورشة أخشاب بشارع دويدار بأبو النمرس .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحرائق السبع، دون وقوع إصابات.

تحررت المحاضر اللازمة تجاه كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.