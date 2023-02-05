قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن سبب اختيار الدكتور خالد عبد الغفار لمحافظة الشرقية، هو ضمن خطة تم وضعها من قبلخ شخصيا؛ وستتكرر الجولات المفاجئة في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الغفار في مداخلته في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن محافظة الشرقية هي ثالث أكبر محافظات الجمهورية في التعداد السكاني، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 90 مستشفى، فضلا عن وجود 96 نقطة إسعاف ثابته ومتحركة، تحتوي على 161 سيارة إسعاف.

وأوضح أن جولة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، تضمنت زيارة عدد من المستشفيات، ومنها "مركز أسرة طب سعود، ومستشفى الحسينية، وفاقوس، وأبو كبير".

وأفاد بأن الوزير خلال جولته شاهد توفير الخدمات الطواقم الطبية، معبرًا عن سعادة الدكتور خالد عبد الغفار من الرعاية المقدمة للمرضى، وبخاصة في ظل عدم المعرفة بخط سير اللجنة.

يذكر أن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار لمستشفيات الشرقية، كانت اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة تم وضعها من قبل وزير الصحة للمتابعة الدورية للمستشفيات على أرض الواقع.