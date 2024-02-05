قال رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن السياحة تعتبر صناعة هشة، وهو أول قطاع يتأثر بأي أزمة وآخر قطاع يتعافى منها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن الدولة حققت أرقامًا في 2023 تشبه ما حققته في 2010.

وأوضح أنّ حجم الإقبال السياحي في العام الماضي وصل إلى 14.7 مليون سائح بإجمالي إيرادات بلغت 13.9 مليار دولار، موضحًا أنّ هذا الرقم لا يواكب الزخم السياحي في مصر وحجم ما تملكه الدولة من مقومات.

ونوه بأن السياحة تقوم على عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية سواء إقليميًّا أو دوليًّا، وهو ما أثر على الدولة في 2023 على الرغم من حالة الرواج التي كانت آخذة في التشكُّل لا سيّما من قِبل السياحة الواردة من روسيا.

وشدد على أن السياحة في شرم الشيخ ودهب طابا تأثرت بحرب غزة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على مجابهة هذه التحديات.