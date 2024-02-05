وزير خارجية تركيا: عملية تطبيع العلاقات مع مصر اكتملت إلى حد كبير

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن «عملية تطبيع العلاقات مع مصر اكتملت إلى حد كبير»، مشيرًا إلى أن الشعبين التركي والمصري يرتبطان ببعضهما البعض بروابط تاريخية.

وفي تصريحات أدلى بها لإحدى القنوات المحلية، أمس الأحد، شدد فيدان، على أن «العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر مهمة للغاية من حيث الأمن الإقليمي والعلاقات التجارية».

وذكر أن «هناك الكثير من المستثمرين الأتراك في مصر»، قائلًا إن «أنقرة لديها رغبة في زيادة الاستثمارات بالقاهرة».

وأكد الوزير التركي أهمية الدور المصري على الصعيد الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أهمية تطبيع العلاقات لكي تحصل القاهرة على دعم معين وتقنيات محددة، مضيفا: «لدينا اتفاق يقضي بأن توفر تركيا ب طائرات مسيرة وغيرها من التقنيات».

وجدد التأكيد على أهمية تعاون البلدين في أفريقيا أيضا، وخاصة في ليبيا، مشيرا إلى أنه كلما تم تطبيع العلاقات مع مصر كان لذلك انعكاسات إيجابية مهمة، خاصة على السياسات في ليبيا.

وسلط الوزير التركي الضوء على أهمية تحقيق تعاون جاد بين تركيا ومصر فيما يتعلق «بأمن البحر المتوسط».

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما مجددا إلى مستوى السفراء العام الماضي.

وأفاد فيدان لقناة تلفزيونية تركية خاصة بأن أردوغان سيناقش مع السيسي القضايا الثنائية والإقليمية، ومنها التجارة والطاقة والأمن.