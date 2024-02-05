رئيس وزراء العراق: ملتزمون بحسن الجوار لكننا لا نجامل على حساب سيادة العراق وأمنه

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي أكبر أحمديان.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أكد «السوداني» خلال اللقاء، رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة.

وشدد على أن «الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار، وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه».

وأشار إلى أن «العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة».

من جهته أكد «أحمديان»، التزام بلاده بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين.