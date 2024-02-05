أمريكا تؤكد قوة العلاقات مع القاهرة: قدمنا 30 مليار دولار كمساعدة إنمائية واقتصادية للمصريين

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربرج، إنّ حدوث خلافات في علاقات بلاده مع أي من شركائها أمر طبيعي بما في ذلك مع مصر أو إسرائيل.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هناك توافقًا بين مصر والولايات المتحدة حول العديد من القضايا.



ولفت إلى أن من هذه القضايا، أمن واستقرار المنطقة وقوة اقتصادها وحقوق الشعوب في العيش بازدهار.



وأشار إلى أن بلاده قدمت 30 مليار دولار كمساعدة إنمائية واقتصادية للمصريين خلال الفترات الماضية، موضحًا أن هناك علاقات أمنية ودفاعية بين الجيشين المصري والأمريكي.



وشدد متحدث الخارجية الأمريكية، على أن أي اختلافات بين مصر والولايات المتحدة أقل بكثير من المصالح المشتركة بين البلدين.