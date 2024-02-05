الصناعات العسكرية السعودية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الاثنين، 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة، على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الحالي.



وجاء في تقرير أوردته وكالة الانباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين: "رعى وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية".



وشملت الاتفاقيات عددا من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.