تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في أطفيح

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل صديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث عثر على الجثمان مكبلة بشال ومهشمة الوجه والأنف، وبها آثار طلقات نارية بالرأس في منطقة الشاطئ بأطفيح.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اعتراف بارتكاب الواقعة؛ بأنه استدراج المجني عليه إلى شاطئ النيل، بسبب خلافات مالية بينهم، وعلى إثرها أطلق طلقات نارية صوب رأس المجني عليه، ليسقطه قتيلا، بعدما كبله مستخدما الشال الذي كان يرتديه المجني عليه، وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان شخص مجهول الهوية على ضفاف نهر النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة وأسباب وقوع الجريمة.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات، العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر مكبل اليدين بقطعة قماش وبه طلقات في الرأس، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.