قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتى فلسطينيًا بدم بارد على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى وديع شادي عويسات (14 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدس، وتركته ينزف، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأظهر فيديو مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الاحتلال تركت الفتى عويسات ينزف في المكان دون أن تقدم له العلاج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.. وفي فيديو آخر، تظهر مجندة وهي تطلق النار على الفتى عويسات من مسافة الصفر، بينما كان مصابا وينزف على الأرض.