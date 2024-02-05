بوتين يشكر رئيس الإمارات على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وشكره على مساعدته في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان"، مضيفا أنهما "بحثا قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية في ضوء زيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 ديسمبر 2023"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح الكرملين أنه: "عند تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، شكر فلاديمير بوتين الجانب الإماراتي على مساعدته في الوساطة في تبادل الأسرى".

وأعربت روسيا، يوم الأربعاء الماضي، عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهود الوساطة التي بذلتها في تنسيق وتنفيذ عملية تبادل 195 جنديا وضابطا روسيا مع أوكرانيا.

وأشار الكرملين إلى أنه "تمت مناقشة تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف في 24 يناير الماضي، على طائرة إيل-76 الروسية التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين. وتم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة".

واتهمت روسيا في 24 يناير الماضي، أوكرانيا باسقاط ، طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلجورود، وكانت تقل 65 أسيرًا أوكرانيًا، قُتلوا جميعًا، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم.