فايلر يحاول إقناع كوتيسا بالانضمام لـ الأهلي

كشفت تقارير صحفية سويسرية عن تفاصيل المحاولات الأخيرة من النادي الأهلي للتعاقد مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لموقع "TDG" السويسري ، أشار إلى أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، والذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي لنادي سيرفيت السويسري اقترح على ديريك كوتيسا الانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الشتوي، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من جانب اللاعب ووكيله.

وأشار التقرير السويسري، إلى أن ديريك كوتيسا لا يريد الذهاب إلى مصر، ويرغب في إنهاء الموسم ومن ثم يحصل على الوقت في الاختيار بين العروض المقدمة له.

كما تضمن التقرير تساؤلًا حول نية النادي في التخلي عن لاعبه مقابل 1.5 مليون يورو لصالح الأهلي، وذلك من أجل الاستفادة المادية حتى لا يرحل بدون مقابل في الصيف.

وأضاف التقارير أن كولر طالب مسؤولي النادي الأهلي، بضرورة حسم صفقة كوتيسا، في الميركاتو الحالي، دون انتظار حسمها بعد انتهاء الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع سيرفيت السويسري.