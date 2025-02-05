كامل الوزير: ننسق مع المصانع لنقل العمال عن طريق الـ LRT للمناطق الصناعية

أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن أمله في تحقيق «الازدهار والنمو» لكل المصانع بجميع المناطق الصناعية، حتى تتمكن من «تصنيع كل احتياجاتنا بأنفسنا، وتصدير الفائض لجلب عملة صعبة؛ تفيد في استيراد مواد وخامات أولية للصناعة غير متوفرة محليا، أو بعض الاحتياجات التي لا نستطيع تصنيعها».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية على هامش جولته التفقدية لزيارة 3 مصانع بمنطقة العاشر من رمضان والروبيكي، الثلاثاء، إن مصر تمتلك «ميزة نسبية كبيرة جدًا» في إنتاج بعض المنتجات على غرار الكابلات ومهمات الكهرباء والأدوية والتي تأتي ضمن الجولة التفقدية.

ولفت إلى عدم وصول أي وسيلة مواصلات نقل جماعي إلى المدن الصناعية المصرية، قائلا: «نشكر القائمين على إنشاء كل المدن الصناعية، ونقدر جهودهم، ونحن نستكمل جهودهم؛ لكن هذه المدن أنشئت دون ربطها بشبكة مواصلات نقل جماعي سواء أتوبيسات أو قطارات أو وسيلة مواصلات حديثة كهربائية».

وتابع حديثه: «مينفعش الـ LRT (القطار الكهربائي الخفيف)يتجه إلى العاصمة من أمام المنطقة الصناعية في بدر والروبيكي والعاشر من رمضان والعمال لا يستخدموه.. نحن بدورنا ننسق مع جميع المصانع حاليا؛ لنقل العمال والمهندسين والفنيين بأتوبيسات مؤجرة من جهاز النقل البري ونقلهم حتى محطات الـ LRT ».

وأشار إلى وجود 3 محطات تخدم المنطقة الصناعية في بدر والروبيكي والعاشر من رمضان، لافتا أنه لا يتبقى فقط سوى نقل العمال والمهندسين والفنيين بهذه المصانع.