الرئيس الألماني يعرب من أنقرة عن رفضه لمبادرة ترامب الخاصة بتهجير سكان غزة

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن رفضه لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، قال شتاينماير اليوم الأربعاء إن" أي حل يتجاهل أو حتى ينتهك القانون الدولي هو أمر غير مقبول".

وأضاف أنه لا يعتقد أن المحادثات المزمعة بين الدول العربية والحكومة الأمريكية الجديدة ستكون ناجحة على هذا الأساس.

وكان شتاينماير أجرى محادثات في وقت سابق في السعودية والأردن.

وأشار إلى أنه شعر هناك، فيما يتعلق بمقترح التهجير أو إعادة التوطين أو "بكلمات أخرى، طرد الفلسطينيين من وطنهم" بـ "خيبة أمل وكثير من القلق، وصدمة حقيقية في بعض الأحيان".

وجاءت هذه التصريحات لشتاينماير قبل اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد الرئيس الألماني أنه لا يمكن التوصل إلى حل إلا بضمان توفير الأمن لإسرائيل وتقرير المصير للفلسطينيين. وقال: "هذا طريق صعب وربما طويل. لكن ما أخشاه هو أن الاختصارات التعسفية لهذا الطريق – خاصة مع تجاهل القانون الدولي وقواعده – لن تؤدي إلى الهدف".

وفي أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان ترامب قال مساء أمس الثلاثاء عن غزة إن الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط الذي دمرته الحرب بشكل كبير، يجب أن ينتقل إلى "ملكية" الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القطاع الفلسطيني المحاصر يمكن أن يتحول تحت قيادة الولايات المتحدة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

كما يهدف ترامب إلى إعادة توطين دائمة لحوالي مليوني فلسطيني هم سكان القطاع في دول أخرى الأمر الذي يعتبره خبراء انتهاكًا للقانون الدولي.

وقوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وحصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها .