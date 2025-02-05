بروكسل تتجه لفرض تدابير للقضاء على تدفق المنتجات الرخيصة من الصين

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الآربعاء، تدابير تهدف إلى القضاء بطريقة أفضل على تدفق المنتجات الرخيصة وأحيانا غير الآمنة من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصين.

وقال مايكل ماكجراث مفوض الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك: "أثارت التجارة الإلكترونية ثورة في عالم التسوق. يتسوق 3 بين كل 4 أوروبيين عبر الإنترنت بشكل منتظم. إلا أن زيادة السلع المستوردة يمكن أن تشكل تهديدات لحقوق المستهلكين الأوروبيين وسلامتهم".

وفي عام 2024، دخل نحو 4.6 مليار طرد قيمة كل منها لا تتجاوز 150 يورو (156.2 دولار) سوق الاتحاد الأوروبي، مما يرقى إلى 12 مليون طرد في اليوم، بحسب بيانات المفوضية.

وأكثر من 90% من الشحنات المنخفضة القيمة التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من الصين.

وقالت المفوضية: "هذا ضعف ما وصل في 2023 وأعلى 3 مرات منه في 2022، وتبين أن الكثير من تلك السلع غير متوافقة مع القواعد الأوروبية".

ومن أجل تعويض التكاليف التي تتكبدها سلطات الجمارك بسبب الحجم الهائل لمثل تلك الشحنات، اقترحت المفوضية فرض رسوم معالجة على سلع التجارة الإلكترونية التي تصل مباشرة إلى المستهلكين.

وعلاوة على ذلك، سوف يتم رفع الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة التي تقدر بأقل من 150 يورو؛ لضمان أن كل تجار التجزئة –بغض النظر عن موقعهم- لديهم نفس الشروط التنافسية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، زيادة الضوابط والإجراءات المنسقة للحيلولة دون بيع المنتجات غير الآمنة أوغير المتوافقة مع الاتحاد الأوروبي.