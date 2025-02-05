محافظ دمياط: مشروع تطوير كورنيش رأس البر يشمل ممشى سياحيا ومرافق رياضية

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لبحث مخطط مشروع تطوير كورنيش الشاطئ بمدينة رأس البر، بحضور ممثلي الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وهيئة الثروة السمكية، وعدد من الجهات المعنية.

ناقش الاجتماع التصور التصميمي للمشروع المقرر تنفيذه بطول 2.6 كيلومتر، بداية من شارع 1 إلى شارع 101 يشمل المشروع ممشى سياحيا، مسارًا للدراجات، مراكز ألعاب رياضية للأطفال، ساحات انتظار سيارات مزودة بشواحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مدرجات ومناطق متكاملة لخدمات الشاطئ، بما في ذلك مطاعم وكافيتريات، كما تم مناقشة آليات إعادة تصميم المناطق طبقًا لمعايير الحواجز البحرية لحماية الشواطئ.

وأكد محافظ دمياط أهمية إجراء دراسة متكاملة لمعدلات النحر بالشاطئ، مع مراعاة التطورات المستقبلية، كما ناقش المواد المستخدمة في الإنشاءات لضمان مقاومة العوامل المحيطة ورفع العمر الافتراضي للمرافق.

في سياق متصل، استعرض الاجتماع الدراسة التصميمية لإنشاء ميناء صيد متكامل بعزبة البرج، يشمل منطقة صناعية مماثلة لبورصة الأسماك، مصانع للثلج، مخازن وثلاجات تبريد، ومنافذ للمزادات. كما تم بحث طرق الحركة والطرق البديلة للميناء لتجنب أي مشكلات أثناء التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن دمياط تمتلك ثلثي أسطول الصيد المصري، وأن المشروع سيسهم في تعزيز الاستفادة من موارد البحر المتوسط، نهر النيل، وبحيرة المنزلة، بما يعزز الاستثمارات في قطاع الصيد.