الخميس 5 فبراير 2026 2:39 ص القاهرة
ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان في الرياض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 فبراير 2026 - 2:33 ص | آخر تحديث: الخميس 5 فبراير 2026 - 2:33 ص

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء الأربعاء، المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وعقد ولي العهد والمستشار الألماني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وهذه هي أول زيارة للمستشار الألماني إلى المملكة وتأتي ضمن جولة له في المنطقة خلال الفترة من 4 - 6 فبرابر تشمل قطر والإمارات.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، قال إن جدول أعمال المستشار الألماني خلال الزيارة يتضمن استثمارات دول الخليج في الاقتصاد الألماني وكذلك الجهود الرامية إلى تنويع إمدادات الطاقة، مضيفاً أن برلين تأمل في زيادة النشاط الاستثماري.


