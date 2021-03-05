مهرجان برلين السينمائى يعلن جوائزه اليوم

ينهى مهرجان برلين السينمائي الدولي في عروض دورته الـ71 الافتراضية مساء اليوم، والتى نافس فيها 15 فيلما فى المسابقة الرسمية لنيل جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم



ومن المقرر أن تعلن لجنة تحكيم مؤلفة من 6 أعضاء، تضم فائزين سابقين بجائزة الدب الذهبي، عن جوائز المهرجان في وقت لاحق اليوم الجمعة، حيث يُنظر إلى العديد من الأفلام على أنها مرشحة لجوائز برلينالة.



وتتضمن القائمة الفيلم الوثائقي للمخرجة الألمانية ماريا سبيت حول فصل دراسي متعدد الثقافات في فيلم «السيد باخمان وفصله»، وفيلم «مقدمة» للمخرج الكوري الجنوبي هونج سانجسو، والذي يتتبع رحلة شاب لاكتشاف الذات.



وكان الفيلم الإيراني «قصيدة بقرة بيضاء» لكل من بهتاش صناعي هاند ومريم مقدم، الذي يتناول عقوبة الإعدام، من بين الأفلام التي نالت استحسان النقاد في المهرجان الذي استمر 5 أيام عبر الإنترنت.



كما نالت كل من قصة الفرنسية سيلين سياما عن فتاة تخطو أولى خطواتها نحو حياة البالغين من خلال فيلم «ماما الصغيرة»، والفانتازيا الرومانسية «ما الذي نراه عندما ننظر إلى السماء؟» للمخرج الجورجي ألكسندر كوبريدزه استحسان النقاد أيضاً.



كما نافس الفيلم اللبنانى " دفاتر مايا " اخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ليكون أول فيلم لبناني يشارك في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الرائد منذ 39 سنة.