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وزير النفط العراقي: صادراتنا النفطية في فبراير الماضي هي الأعلى منذ 8 أعوام

بغداد - د ب أ
نشر في: السبت 5 مارس 2022 - 12:04 م | آخر تحديث: السبت 5 مارس 2022 - 12:04 م
صرح وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، اليوم السبت، بأن معدل الصادرات والإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام العراقي لشهر فبراير الماضي هي الأعلى منذ 8 سنوات.

وقال عبدالجبار، في بيان صحفي اليوم، إن "الوزارة تمكنت وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية وتذبذب الأسواق النفطية العالمية وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق "أوبك بلس" من تحقيق  معدل تصديري يومي بلغ نحو 3 ملايين و314 ألف برميل يوميا بايرادات مالية تجاوزت 8 مليارات و500 مليون دولار هي الأعلى منذ 8 أعوام.

وذكر أن ذلك جاء نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي، مؤكدا أن وزارة النفط ماضية لتحقيق خطط الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في العراق.

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