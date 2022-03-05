سقوط هارب من إعدام وآخر مطلوب فى 113 حكما بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، في ضبط هارب من حكم بالإعدام وآخر مطلوب في 113 حكما متنوعا بالإسكندرية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية؛ لملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية عن ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل وسلاح ناري، وذخيرة) بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وتم القبض على مدير وشريك شركة للأعلاف والدواجن -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة - مطلوب التنفيذ عليه فى 113 حكم حبس فى قضايا "تبديد ، شيك"، بعقوبات بالحبس بلغت (53 سنة، وكفالات قدرها 97 ألف جنيه) بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبمواجهتهما اعترفا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.