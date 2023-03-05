محمد العدل يطرح الأفيش الرسمي لمسلسل عملة نادرة

طرح المخرج محمد العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأفيش الرسمي لمسلسل "عملة نادرة"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الحالي، وهو من تأليف د. مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وبطولة نيلي كريم، وجمال سليمان.

وكتب المخرج محمد العدل عبر حسابه بفيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. الأفيش الرسمي لعملة نادرة.. فكرتي وتصوير شريف مختار.. يا كريم يا رب".

ويناقش "عملة نادرة"، قضية من قضايا المرأة المهمة في صعيد مصر وهي الميراث، حيث تُحرَم منه بعض السيدات؛ بسبب العادات والتقاليد.

ومسلسل "عملة نادرة"، تأليف د. مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وبطولة نيلي كريم، وجمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، وندى موسى، ورمزي العدل، ومحمد فهيم.