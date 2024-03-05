سفارة الهند في تل أبيب تنصح رعاياها العاملين على حدود إسرائيل بالانتقال لمناطق آمنة

وجهت السفارة الهندية في تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء، نصيحة إلى مواطنيها في المناطق الحدودية شمال إسرائيل أو جنوبها بالانتقال إلى مناطق أخرى آمنة، مؤكدة استمرار التواصل مع السلطات الإسرائيلية لضمان سلامة جميع رعاياها.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «في ضوء الوضع الأمني السائد وإرشادات السلامة المحلية، ننصح جميع المواطنين الهنود في إسرائيل، خاصة أولئك الذين يعملون أو يزورون المناطق الحدودية في الشمال والجنوب، بالانتقال إلى مناطق آمنة».

https://twitter.com/indemtel/status/1764940717456056612/photo/1

وأمس الاثنين، أفاد مسعفون إسرائيليون، بمقتل عامل أجنبي وإصابة أشخاص آخرين بجروح في قصف صاروخي بالقرب من الحدود مع لبنان؛ حيث تتواصل المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ خمسة أشهر.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة لإسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان: «إن صاروخا مضادا للدبابات أصاب عمالا أجانب كانوا يعملون في مزرعة ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة سبعة آخرين على الأقل».

وبحسب البيان فإن الضحايا جميعهم رجال في الثلاثينات من العمر دون تقديم مزيد من التفاصيل حول جنسياتهم.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية، في حين أعلن الاحتلال مقتل شخص وإصابة 10 آخرين إثر سقوط قذائف صاروخية على مرغليوت شمال إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية من لواء جولاني فجر الاثنين، قبل استهدافها بقذائف مدفعية أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت قبالة بلدة راميا.

كما أعلن الحزب استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية ومحيطها بالمدفعية.