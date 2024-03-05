العريش تشكل لجنة لمراقبة الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان

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عقد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم، اجتماعا مع مديري الإدارات ورؤساء مناطق الخدمات بمجلس مدينة العريش.

وقال رئيس المركز إنه تشكل لجنة مع الجهات المعنية، وذلك لمراقبة الأسعار خلال شهر رمضان المبارك والسيطرة على جشع التجار واحتكار السلع ومتابعة الأسواق.

وأكد متابعة جميع الأحياء من خلال رؤساء مناطق الخدمات ومتابعة وجود أي ملاهي أو ألعاب أطفال داخل الحي والمرور عليها بصفة مستمرة، والتأكد من سلامة الألعاب.

ووجه اللواء أسامة عفش بإزالة أي مخلفات والحفاظ على البيئة نظيفة خالية من أي تلوث ومنع أي سيارات تلقي مخلفات طبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يلقي أي مخلفات طبية بالشوارع.