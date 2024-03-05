جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تدمير أكبر نفق في قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير أكبر نفق تم اكتشافه في قطاع غزة. وهو النفق الواسع والمتفرع شمال قطاع غزة، والذي تم تحديد موقعه بعد حوالي شهرين من بدء الحرب.

ويبلغ طول النفق حوالي أربعة كيلومترات، وعرضه حوالي ثلاثة أمتار، وعمقه حوالي 50 مترًا، واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها أن القيادة الجنوبية وشعبة المخابرات (AMN) لم تعلما بوجوده إلا بعد أن كشفته القوات الميدانية.

كما قدر الجيش الإسرائيلي أن النفق تم حفره منذ سنوات، وقال الجيش اليوم إن القوات انخرطت طوال الأسابيع الماضية في استكشاف النفق وإحباطه، حتى تم تحديد المسار بالكامل وتدميره.