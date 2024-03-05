فقدان رئيس وزراء هايتي لدى احتشاد قوات في العاصمة

فُقد رئيس وزراء هايتي آرييل هنري فيما تعم الفوضى هايتي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسافر هنري إلى جويانا لمقابلة قادة دول الكاريبي في 25 فبراير وواصل جولته إلى كينيا، حيث وقع وثيقة تمهد الطريق من أجل إرسال قوة أمن متعددة الجنسيات لبلاده.

وحولت العصابات العاصمة بورت- أو- برنس إلى ساحة حرب، حيث حرروا آلاف السجناء وأحرقوا مراكز شرطة وهاجموا المطار الدولي الرئيسي في هايتي، ولم يتسن معرفة مكان هنري.

ولم يتم الرد على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني لمكتبه، كما لم ينشر أي محتوى على حسابه الموثق عبر منصة "إكس".

وعزز غياب رئيس الوزراء وضع مجموعات تقول إنه مسؤول غير شرعي ولا ينبغي أن يتم السماح له بالعودة.

وذكرت صحيفة "جازيت هايتي"، اليوم الثلاثاء، أن جاي فيليب، مدبر انقلاب عام 2004 الذي قضى مدة في السجن بالولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال، سيحاول تنصيب نفسه رئيسا ويقود حكومة انتقالية.

وبناء على طلب من حكومة هايتي، وافق مجلس الأمن الدولي في أكتوبرالماضي 2023 على مهمة لشرطة دولية بقيادة كينيا لمكافحة عنف العصابات.

ووافقت كينيا على إرسال حوالي 1000 رجل شرطة من أصل 3000 رجل شرطة مقرر إرسالهم.