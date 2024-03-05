عضو بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يؤكد تحقيق العدالة المجتمعية بمعنى الكلمة

قال النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي سبق ووجه بتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية.



وأشاد خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «قصواء الخلالي»، مساء الإثنين، بقانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم بشكل نهائي، مشددا على أنه يحقق ميزة لفئات الشعب المستحقة للدعم كافة، ويؤكد وقوف الدولة بجانبهم.



ولفت إلى أنه أول قانون يصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة، ويعتبر استحقاق دستوري تنفيذا لنص المادة (17) من الدستور، منوها بأنه وفقا لنصوص هذا القانون أن لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، فضلا عن الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، ممن توافر فيهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.



وأكد أن فلسفة القانون هي الحماية المجتمعية لمن يتواجد على أرض مصر من فئات الشعب المستحقين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال تحديد هذه الفئات بتعريفات شاملة وواضحة لهم.



ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشكل نهائي.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، وذلك مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية.