الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا يشهد إقبالا كبيرا لليوم الرابع



السيد علاء:

أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على جميع احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت جميع المنافذ داخل المعرض ازدحاما شديدا من المواطنين ليعكس ذلك رضائهم التام عن جودة وأسعار السلع المعروضة.

وأضاف "صالح"، في بيان لوزارة الزراعة اليوم، أن المعرض يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، مؤكدا توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك أسعار بعض السلع تشهد انخفاضا منها الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات في الكيلو، لافتا إلى تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين، وأن تكون المنتجات بجودة عالية ووفقا للأسعار والتخفيضات المعلنة.