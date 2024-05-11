نقابة الأطباء تكرم الدكتور أحمد عبد العزيز على جهوده في علاج مصابي غزة

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كرمت نقابة أطباء مصر، الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة، على جهوده في علاج مصابي غزة، والدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون، بحضور نقيب الأطباء أسامة عبد الحي ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعلي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، وحسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

ومنحت نقابة الأطباء درع النقابة إلى الدكتور أحمد عبد العزيز، تقديرا لجهوده المبذولة في علاج الأشقاء الفلسطينيين، المصابين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكرمت النقابة، النقباء السابقين من بينهم الراحل حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق وتسلم التكريم أبنائه، والدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء الأسبق وحسين خيري نقيب الأطباء السابق.

كما تم تكريم عدد من المتميزين والمتميزات من الأطباء.



