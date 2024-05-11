بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطعًا مصورًا لأسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وبلغت مدة المقطع 11 ثانية، وأرفق بنص باللغتين العربية والعبرية: يقول"ماذا حدث؟.. بعد قليل"، في إشارة إلى أنها بصدد نشر مقطع آخر للأسير قد يتضح فيه مصير هذا الأسير.

والأسير الذي تحدث في مقطع الفيديو، يدعى نداف بوبلابيل، 51 عامًا.<

ومقاطع الفيديو التي تبثها القسام عن الأسرى ومصيرهم، دائما ما تزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

ويُتهم نتنياهو، من قِبل أهالي الأسرى والكثير من الإسرائيليين بأنه يتجاهل مصير الأسرى، ويرفص إبرام صفقة تبادل، ويصر على مواصلة الحرب لحماية مستقبله السياسي.