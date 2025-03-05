سقوط دولفين ضخم على قارب صيد في نيوزيلندا

تحولت رحلة صيد هادئة إلى "فوضى عارمة" لثلاثة رجال نيوزيلنديين عندما سقط دولفين يزن أكثر من 400 كيلوجرام من أعلى على متن قاربهم الصغير.

ولم يُصب أحد بإصابات خطيرة عندما قفز دولفين من نوع عنق الزجاجة (بوتل نوز) بطول 4ر3 متر (11 قدما) على متن القارب المفتوح يوم الجمعة، وفقا لما قاله دين هاريسون، مالك القارب الذي يبلغ طوله نحو 16 قدما.

كان هاريسون ورفيقاه يصطادون بالقرب من هول إن ذا روك، وهو موقع خلاب قبالة الساحل الشمالي لنيوزيلندا، بينما كانت الدلافين تسبح أمامهم بمرح. وفجأة، رأوا ظلًا يحجب أشعة الشمس الساطعة، ثم سمعوا صوت اصطدام هائل قبل أن تعم الفوضى.

وقال هاريسون: "قرر هذا الدولفين القفز على متن القارب ليقول لنا مرحبا. كانت الأمور على ما يرام، ثم كما لو أن صاعقة ضربتنا، وجدنا أنفسنا مع دولفين ضخم يضرب كل شيء داخل القارب".

وتسببت حركات الدولفين العنيفة في تحطيم جميع صنارات الصيد على متن القارب، وألحقت أضرارا جسيمة بمقدمته، بينما تمسك الرجال الثلاثة بجوانب القارب. وأُصيب أحدهم بجروح طفيفة في ذراعه نتيجة احتكاك الدولفين بظهره وكتفه، لكنهم جميعا، بما في ذلك الدولفين، نجوا دون إصابات خطيرة.