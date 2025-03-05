النائب عمرو فهمي: القمة العربية أكدت أهمية رؤية مصر لإعادة إعمار غزة

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أمس، أكد أهمية الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وهو الخيار الاستراتيجي الأمثل لضمان تحقيق السلام الشامل والعادل وضمان حماية الأمن القومي العربي.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن بيان القمة رسخ لمفهوم الوحدة العربية والتعاون المشترك والالتزام بين الدول العربية للعمل على حل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وتأكيد الموقف العربي الواضح بالرفض القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ظرف أو مبرر، وتأييد الموقف المصري الرافض لسياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة والتي تم خلالها طرح الخطة المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ورؤية مصر لإعادة إعمار القطاع بما يوفر حياة آمنة وكريمة لأهالي غزة والشعب الفلسطيني بشكل كامل، وينهي معاناتهم مع جرائم الحرب والإبادة الجماعية ويضمن لهم الاستقلالية في قرارهم وحكمهم لأنفسهم.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت العمل تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة والإشراف على عملية الإعمار التي يمكن أن تتم على أكثر من مرحلة يتم خلالها بناء أكثر من ٤٠٠ ألف وحدة سكنية ومطار وميناء لخدمة القطاع ودعم الشعب الفلسطيني للعودة إلى الحياة مرة أخرى.