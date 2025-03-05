بيراميدز يفتقد 4 لاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

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يفقد فريق نادي بيراميدز عددا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:

أحمد سامي .. يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة

رمضان صبحي .. يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا

محمود مرعي .. يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة

وليد الكرتي .. يعاني من آلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب