باسم شريف يجسد شخصيتين في موسم رمضان 2025

يشارك الفنان باسم شريف في بطولة عملين في موسم رمضان 2025، إذ يقدم شخصيتين مهمتين في احداث عملين يتم عرضهما على قناة المحور وفضائيات ومنصات اخرى.

مسلسل جريمة منتصف الليل بطولة رانيا يوسف، وأحمد عبد العزيز وصلاح عبد الله، وعفاف شعيب وميار الغيطي وملك قورة.

ويلعب باسم، شخصية رجل الأعمال عادل عطية عويس الذي يقوم بتحضير الماجيستير في الجامعة التي تحتوي على مخالفات وانتهاكات عديدة وأيضاً يتم ارتكاب جريمة القتل لطالبتين داخل تلك الجماعة الخاصة، وهو الحدث الدرامي الرئيسي الذي بنيت عليه دراما المسلسل، وتجمعهما قصة حب بإحدى طالبات الجامعة السعوديات، ومن ثم يتم توريطه في صفقات مشبوهة، حيث إن شركته تقوم بتوريد معدات ومستلزمات دراسية للجامعة؛ لتتطور الأمور وتصل لذروتها فيما بعد مما ينعكس على حياته وتصرفاته وقصة الحب.

مسلسا جريمة منتصف الليل، تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

كما يشارك في مسلسل طريق البداية، بطولة الفنان حسين فهمي، بجانب المطرب خالد سليم وميس حمدان ونهال عنبر، وعايدة رياض ومحمد مهران وأحمد سلامة وريهام سعيد.



ويقوم الفنان باسم شريف بشخصية شريف الذي يعمل على مشروع في مجال البرمجة هدفه تطوير التعليم في مصر، ولكن هناك واقعة غامضة حدثت في الماضي جعلت البارون وهو حسين فهمي، يقوم بدعم خمسة شباب واستضافتهم في فندقه ودعم مشاريعهم وعلى رأسهم مشروع شريف، وأثناء وجود شريف في الفندق والعمل على إنجاز مشروعه يلتقي ببشرى المطربة الصاعدة التي تحرك بداخله شيئا ساكنا ومهملا وهو الغناء والعزف على آلة العود.

ويقول الفنان باسم شريف، إن الغناء والعزف في المسلسل من خلال هذا الجانب في شخصية شريف أسعده كثيرا وأتاح له الفرصة في إظهار إمكاناته الموسيقية التي ربما لم تستثمر في أعمال درامية فيما قبل.

مسلسل طريق البداية تأليف وإخراج المخرج الأردني سامر خضر.

ويعتبر الفنان باسم شريف من الممثلين الشباب الذين يسيرون بخطوات ثابتة ومتزنة في الدراما التلفزيونية منذ عدة سنوات، وله عدد من الأدوار المتنوعة في أعمال لاقت قبولا ونجاحا لدى جمهور الدراما المصرية والعربية، والتي منها مسلسل سقوط حر، ومسلسل هدوء نسبي مع نيللي كريم، ويوميات زوجة مفروسة مع داليا البحيري، والضاحك الباكي عن السيرة الذاتية لنجيب الريحاني بطولة عمر عبد الجليل، وأغلى من حياتي بطولة محمد فؤاد، وأدهم الشرقاوي، والجماعة، وبنت من الزمن ده، ونابليون والمحروسة.