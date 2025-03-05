ناقدة فنية: محمد رمضان موهوب لكنه يستفز زملاءه

كشفت الناقدة الفنية مها متبولي رأيها في الفنان محمد رمضان، وأعماله التي يقدمها، وأيضًا برنامجه الحالي "مدفع رمضان" الذي يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان.

وقالت مها متبولي خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": "أكيد البرنامج فكرته حلوة لأنه بيجمع تبرعات، محمد رمضان شغال على السوشيال ميديا كويس، ملوش فيلم بصم فيه لو بصيت على السينما، ولو بصيتي في المسلسلات هتلاقيه مفيش نجاح برا مسلسلات محمد سامي، يبقى معنى كده إن محمد سامي هو اللي نجح، وكان عامل مسلسل مع محمد ياسين ما يعلم به إلا ربنا."

وتابعت مها متبولي حديثها: "هو موهوب جدًا، وفعلاً بيستفز زمايله وبيتضايقوا منه، أنا ضد اللي بيعمله. هو قال عبد الحليم حافظ دخل الناس لحد غرفة النوم، طب حليم كان بيثبت إنه متألم وتعبان."

واستكملت مها متبولي: "دلوقتي كله بيقلده، أنغام وأحمد سعد بيقلدوه في الطيارات الخاصة، هو مش نمبر وان طبعًا لأن في عمرو دياب في الغناء بقاله 40 سنة، محدش هينجح نجاح محمد رمضان".

وأضافت: "لما شفت برومو "سيد الناس" لقيت عمرو سعد بيقلد محمد رمضان في الحركات، عشان كده بقوله يا عمرو لازم تدرس الشخصية وتعملها، مش عارف التشابه ده جاي منين، هل منه أو من المخرج."

برنامج "أوضة ضلمة" تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًا في الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس، وتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن والرياضة الذين يكشفون كواليس بداياتهم وأسرارًا عن حياتهم.