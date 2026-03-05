حزب الله يعلن استهداف تجمع لآليات الاحتلال ببلدة مركبا للمرة الثانية وقصف قاعدة نفتالي بالصواريخ

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من الصواريخ دفعة واحدة في بلدة مركبا.



وقال حزب الله، في بيان عبر «تيلجرام»: «ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 21:00 من ليل اليوم الخميس 05/03/2026، تجمّعًا لآليات جيش العدوّ الإسرائيلي في الموقع المُستحدث في بلدة مركبا للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخيّة».

كما أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها بالصواريخ قاعدة نفتالي غربي بحيرة طبريا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المرافق الاقتصادية في إسرائيل تخسر أسبوعيا 3.7 مليار دولار بسبب حالة الطوارئ، لافتة إلى تخصيص 3 مليارات دولار إضافية حتى الآن لوزارة الدفاع عقب اندلاع الحرب مع إيران.