شركة الطيران الإثيوبية تعيد النظر في شراء صفقة طائرات طراز «بوينج 737 ماكس»

أعلنت شركة الطيران الإثيوبية "إثيوبيان أيرلاينز جروب" اليوم الجمعة، أنها تعيد النظر في صفقة شراء 25 طائرة إضافية من طراز "بوينج 737 ماكس" من شركة "بوينج" الأمريكية، بسبب الشكوك التي تحيط بهذا الطراز في أعقاب حادث سقوط إحدى طائرات هذا الطراز تابعة لشركة الطيران الإثيوبية في الشهر الماضي، وحادث سقوط طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة " لاين طائرة أير" الإندونيسية في أكتوبر الماضي.

وقال "تيولدي جيبري ماريام" الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الإثيوبية المملوكة للدولة، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة ستعيد النظر في الصفقة، وذلك بعد يوم واحد من صدور التقرير الإثيوبي الأولي عن حادث سقوط الطائرة الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا.

وقال "جيبري ماريام" في المقابلة "قد نصل إلى قرار يقول: لقد تعرضنا لحادث مأساوي للغاية منذ أسابيع قليلة، ومازال الحادث في ذاكرة عملائنا. لذلك من الصعب بالنسبة لنا إقناع عملائنا".

وأضاف أن الشركة لن تتسلم الطائرات المتبقية من صفقة "بوينج 737 ماكس" في الوقت الراهن، وربما لن تتسلمها للأبد. مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة سيتخذ بعد أن تقدم "بوينج" برنامجا لإصلاح نظام التحكم الآلي الذي يعتقد أنه كان السبب في الحادثين، ومعرفة رد فعل شركات الطيران الأخرى على إصلاحات "بوينج" لهذا الطراز.

كانت سلطات الطيران المدني وشركات الطيران في العالم قد أوقفت تشغيل الطائرات "بوينج 737 ماكس" في أعقاب حادث طائرة شركة خطوط الطيران الإثيوبية.

وكانت شركات طيران أخرى قد هددت بإعادة النظر في قرار شراء هذا الطراز في الأسابيع الماضي وهو ما يهدد بانكماش حجم الطلبيات المسجلة لهذه الطائرة والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 مليار دولار.