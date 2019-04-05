رئيس البرلمان الليبي يبحث مع جوتيريش وسلامة سبل إنهاء الأزمة في ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، بمقر إقامته بمدينة طبرق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك رفقة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بحث الطرفان أخر المستجدات في الشأن الليبي وسبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد، بالإضافة إلى الملتقى الوطني الليبي المُزمع إقامته بمدينة "غدامس" الليبية منتصف الشهر الجاري.

وأضاف بليحق، في تصريح صحفي، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى الوطني "وفقاً لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية كما تم التأكيد على إنهاء الإستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وأشار بليحق إلى أن رئيس مجلس النواب أكد على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات التشريعية التي مناط بها مجلس النواب اخرها اصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد، وبأن يتم من خلال "الملتقى الوطني الليبي" وضع الآلية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.