ماي تطلب إرجاء البريكست إلى 30 يونيو

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طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة تمديد مهلة إرجاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.
وكان من المخطط خروج بريطانيا من الاتحاد في 12 أبريل الجاري.