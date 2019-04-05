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ماي تطلب إرجاء البريكست إلى 30 يونيو

لندن- د ب أ):
نشر فى : الجمعة 5 أبريل 2019 - 11:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 أبريل 2019 - 11:16 ص

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة تمديد مهلة إرجاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

وكان من المخطط خروج بريطانيا من الاتحاد في 12 أبريل الجاري.


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