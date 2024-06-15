إعلام إسرائيلي: جالانت يتجه لواشنطن لتعجيل شحنات الأسلحة

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف جالانت سيتوجه إلى واشنطن لبحث نقل أسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل، واحتمال نشوب حرب في الشمال مع حزب الله اللبناني.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متفائلين بأن حزب الله اللبناني سيوافق على مطالب الولايات المتحدة في مفاوضات خفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوردت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة بطائرة بدون طيار على محيط بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وأفادت "الجزيرة" في وقت سابق اليوم بأن مئات الإسرائيليين من المناطق الشمالية خرجوا في مظاهرات للاحتجاج على سياسة الحكومة في التصعيد على الحدود مع لبنان.



