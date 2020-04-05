أحمد السقا يطرح برومو برنامجه بمشاركة رزان مغربي

طرح الفنان أحمد السقا برومو برنامجه الجديد بعنوان " اغلب السقا"، والذي تشاركه تقديمه الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومن المنتظر عرضه في رمضان المقبل عبر شاشة Mbc مصر.
وظهر خلال البرومو عدد من الفنانين منهم محمد هنيدي، نيللي كريم، عمرو يوسف، درة.
كما شارك السقا جمهوره بصورة من كواليس البرنامج وكتب معلقا: "من كواليس.. اغلب السقا".
وفي سياق آخر، ينتظر السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" في موسم الصيف المقبل، ويشاركه البطولة كل من الفنانين منى زكى، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، وزكى فطين عبد الوهاب، وويزو، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
يذكر أن السقا قدم مسلسل "ولد الغلابة" في موسم رمضان الماضي، وشاركه البطولة الفنانون مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح، هبة مجدي، هادي الجيار، وكريم عفيفي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.