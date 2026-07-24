3 مدربين على طاولة المنتخب الإيطالي بعد اعتذار أنشيلوتي

تتواصل تحركات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لحسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، في ظل تضييق دائرة المرشحين عقب فشل التوصل لاتفاق مع كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل الحالي.

ويأتي ذلك بعد رحيل جينارو جاتوزو عن تدريب الأتزوري، عقب الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026، ما دفع المسؤولين، بقيادة باولو مالديني، إلى تكثيف جهودهم لاختيار المدرب الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الاتحاد الإيطالي فتح قنوات اتصال مع عدد من الأسماء البارزة، على رأسها الإسباني بيب جوارديولا، الذي يُنتظر أن يحسم موقفه من العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم ما قد يتطلبه ذلك من تخفيض كبير في راتبه مقارنة بما كان يتقاضاه مع مانشستر سيتي، والذي يُقدر بنحو 23 مليون يورو سنويًا.

وفي حال اعتذار جوارديولا، يبرز اسم أندريا بيرلو كأحد الخيارات المطروحة بقوة، خاصة مع دعم مالديني لهذا التوجه، إيمانًا بقدرة نجم ميلان السابق على قيادة مشروع إعادة بناء المنتخب، ومع ذلك، لا يحظى هذا الخيار بإجماع داخل أروقة الاتحاد، في ظل تحفظ بعض المسؤولين على سجل بيرلو التدريبي حتى الآن.

من جانب آخر، يميل جيوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي، إلى إعادة روبرتو مانشيني لقيادة المنتخب من جديد، رغم وجود أصوات معارضة داخل الاتحاد بسبب طريقة رحيله في عام 2023 لتولي تدريب المنتخب السعودي.

كما تحظى فكرة التعاقد مع أنطونيو كونتي بدعم من عدد من أندية الدوري الإيطالي، إلا أن المدرب السابق لنابولي لا يُعد الخيار الأول لدى مالديني، ليبقى ملف المدير الفني مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في انتظار القرار النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة.