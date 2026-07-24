شريف عبد الفضيل: إمام عاشور جوهرة الأهلي

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور يُعد من أفضل اللاعبين المصريين في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تركيزه داخل الملعب ساهم في رفع قيمته التسويقية.

وقال شريف عبد الفضيل في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر 2": "إمام عاشور من أفضل اللاعبين المصريين، وشاهدنا عندما ركّز في الملعب قدّم مستويات قوية جدًا، وهو ما تسبب في زيادة قيمته التسويقية."

وأضاف: "إذا وصل عرض قوي لإمام عاشور، فلا مانع من رحيله، خاصة بعد رحيل تريزيجيه، الذي حزنت على رحيله لأنه ابن النادي، ووافق على تخفيض راتبه لأنه من أبناء الأهلي."

وتحدث عبد الفضيل عن معتمد جمال، قائلًا: "لا بد أن نشكر معتمد جمال على الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي، لأنه تولى المسؤولية في وقت صعب للغاية، واستطاع تعويض غياب اللاعبين الكبار الذين تعرضوا للإصابات، ومنح الفرصة للاعبين الشباب."

واختتم تصريحاته قائلًا: "كان يجب أن يستمر معتمد جمال، لأنه حقق إنجازًا لم يكن يتوقعه أحد."