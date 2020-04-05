وزيرالنقل: الانتهاء من المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة 10 أكتوبر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه من المقرر الانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة ومتحف الحضارة والمتحف المصري الكبير في 10 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أمس بالاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس وجه باستمرار العمل في كل المشروعات التي يستطيع أصحاب شركاتها تأمين عمالهم سواء الطرق أو الكباري أو الأنفاق أو المستشفيات.

وأكد أن المشروعات القومية والإنتاج الزراعي والمصانع لا يمكن أن تتوقف داخل الدولة، لافتًا إلى حرصه على ارتداء الكمامة داخل مواقع العمل حتى يلتزم الأفراد بارتدائها، فضلًا عن متابعة عمليات التعقيم في المواقع والحمامات والمطابخ والمناطق التي يتردد عليها العمال؛ من أجل توعيتهم.

وذكر أن الدولة لن تنفذ افتتاح واحتفالات المشروعات القومية الكبرى لحين إتمام باقي أعمال الاتصالات والأنظمة، ثم دعوة كبار الرؤساء والملوك لتشريف مصر، معقبًا: «افتتاح عاصمة جديدة ومتحف حضارة لا يكون كل سنة يجب أن يليق بالمشروع والرئيس ومصر والمصريين».

وأشار إلى أن انتهاء الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة سيشمل المنطقة السكنية الثالثة والثانية، والحي الحكومي، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومعظم منطقة البنوك، والجامعات، ومحطات القطار الكهربائي، والمدينة الرياضية، والمكان الخاص بأسر الشهداء والمصابين.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.