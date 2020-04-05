مسؤول بمدينة زويل: لا مجال لحدوث خطأ في إنتاج أجهزة تنفس صناعي



قال الدكتور مصطفى عبد الله، رئيس قسم الطيران والفضاء بمدينة زويل، إن مدينة زويل تعمل على أكثر من نموذج علمي، لصناعة أجهزة تنفس صناعي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه بالتنسيق مع عدة أطباء، سيتم اختبار فعالية النموذج الأول من صناعة أجهزة تنفس صناعي، لافتًا إلى أن حال تأكدت فعالية التجربة، سيكون جاهز للإنتاج فورًا.

وأشار إلى أنه جميع المراكز البحثية، والعديد من الجامعات، والشركات الخاصة، تبذل مجهودًا في محاولة إنتاج تصميم جيد، لأجهزة تنفس صناعي، نظرًا لشدة الحاجة لها في الوقت الحالي، ووقفت الدول المصنعة التصدير.

وتابع أن جميع المعدات والمواد المستخدمة في إنتاج أجهزة تنفس صناعي، من صناعة وتصميم مصري، وهو أقل تكلفة من الأجهزة المستوردة، منوهًا أنه لم يتم إنتاج الأجهزة قبل التصديق عليها من قبل الأطباء المتخصصين، فضلًا عن معايير الجودة والكفاءة.

وأكد أنه لا مجال لحدوث خطأ في صناعة أجهزة تنفسية بمصر، لأنها مسألة تتعلق بحياة الأشخاص، مضيفًا أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم التوصل إلى النموذج والتصميم النهائي.