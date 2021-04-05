«إل جي» تتخلى عن أعمال الهواتف الذكية

أكدت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، رائدة صناعة أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية اليوم الاثنين أنها بصدد الخروج من قطاع الهواتف الذكية.

وذكرت "إل جي"، في بيان لها، أن القرار "سيمكن الشركة من تركيز الموارد في مجالات النمو مثل مكونات السيارات الكهربائية، والأجهزة المتصلة، والمنازل الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والحلول بين الشركات، فضلا عن المنصات والخدمات".

وستظل هواتف "إل جي" الحالية معروضة للبيع أمام الجمهور، حيث أشارت الشركة إلى أنها ستستمر في دعم منتجاتها "لفترة زمنية ستختلف حسب المنطقة".

ولم تعلن "إل جي" عن أي تفاصيل تخص التسريح المحتمل للعمال باستثناء أن "التفاصيل المتعلقة بالتوظيف سيتم تحديدها على المستوى المحلي".

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها تتوقع الانتهاء من إغلاق أعمالها بحلول نهاية يوليو 2021.

وكانت قد ترددت شائعات عن هذه الخطوة لعدة أشهر، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها قسم الهواتف الذكية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكانت الهواتف الذكية المتطورة الحديثة من "إل جي"، التي كانت تعتبر منافسا لزميلها المصنع الكوري الجنوبي "سامسونج"، تكافح من أجل المنافسة، بينما واجهت أجهزتها ذات الأسعار المعقولة منافسة شديدة من المنافسين الصينيين.