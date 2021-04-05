الكاظمي يؤكد موقف العراق الثابت من أمن الأردن في اتصال مع الملك عبدالله الثاني

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، بالملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا خلال الاتصال موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازمًا لأمن العراق واستقراره.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شدد الكاظمي، على أن العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية والبناء.

وشهد الأردن، أول أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ لأسباب أمنية.

وأعرب عدد من الدول العربية، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.