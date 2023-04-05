صحة دمياط تشكل لجنة ميدانية للمرور على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية والخاصة

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحّة بدمياط، عن تشكيل لجنة ميدانية، للمرور على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكوميّة والخاصّة المنتشرة في مدن وقرى محافظة دمياط.

وأوضح وكيل صحّة دمياط، في بيانٍ له اليوم، أن مديريّة الصحة بالمحافظة شكلت لجنة ميدانيّة للمرور على المستشفيات الحكوميّة والخاصّة في مدن وقرى محافظة دمياط.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء المحلّاوي، مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة، وبعضوية أعضاء من إدارة العلاج على نفقة الدولة، والإدارة العامّة للطب العلاجيّ، والإدارة العامّة للصيدلة، وإدارات العلاج الحر، ومكافحة العدوى، والجودة.

وأشار وكيل صحّة دمياط، إلى أن الغرض من تشكيل اللجنة تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى المعالجين على نفقة الدولة، والتأكد من تنفيذ تلك المستشفيات جلسات الغسيل الكلوي فعليًا، وذلك طبقًا للمعايير الطبيّة المفروضة.

وأكّد وكيل صحّة دمياط، أن الإجراءات الميدانيّة جاءت في إطار متابعة تنفيذ حوكمة إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وفي ضوء آليات العمل الحالية، تنفيذًا لتوجيهات خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بأحكام الرقابة على الجهات مقدمي الخدمة العلاجية لمرضى العلاج على نفقة الدولة.