ماكرون يصل إلى الصين لمناقشة الحرب الروسية الأوكرانية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن يقدم جبهة أوروبية موحدة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي ستنضم إليه لإجراء محادثات غدا الخميس.

وبعد وصوله، أعرب ماكرون عن رغبته في الاجتماع أولا مع الجالية الفرنسية في الصين.

وسيكون محور زيارة ماكرون التشاور مع الرئيس الصيني وزعيم الحزب الحاكم شي جين بينج غدا الخميس وبعد غد الجمعة ، بشكل خاص بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال قصر الإليزيه "نظرا للقرب بين الصين وروسيا، فمن الواضح أن الصين هي واحدة من الدول القليلة في العالم، إن لم تكن الوحيدة، التي يمكن أن يكون لها تأثير يغير قواعد اللعبة في هذا الصراع".

ونظرا للشراكة الوثيقة مع موسكو، يعتقد قصر الإليزيه أن الصين بمفردها "تستطيع ممارسة تأثير مباشر" من أجل تحريك التطورات في اتجاه أو أخر، وذلك حسبما ذكرت تقارير فرنسية قبل الزيارة.

وتأتي الرحلة في وقت يشهد توترات دولية شديدة، بحسب بيان صادر عن باريس.

وفي هذه الزيارة، يريد ماكرون إعادة ترسيخ العلاقات مع الصين وإعادة تنظيم العلاقات الفرنسية-الصينية.

وفي استعراض للوحدة عبر الأطلسي، تحدث ماكرون، عبر الهاتف، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل وصوله إلى بكين.

وقالت السفارة الفرنسية في واشنطن إن "الرئيسين ناقشا رغبتهما المشتركة في إشراك الصين لتسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا والمشاركة في بناء سلام دائم في المنطقة".

وإضافة للحرب في أوكرانيا والتعاون الثقافي، سيتم التركيز على العلاقات الاقتصادية وتأثير الصين في العالم، على سبيل المثال في القضايا البيئية.